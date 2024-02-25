АЗ

Андрей Зарубкин

Во времена Горбачева и Ельцина российская армия была развалена. На Украине укронацистов начинают воспитывать с детского сада. Затяжная война против Украины помогает формированию российской армии. Самые оголтелые укронацисты уничтожаются на относительно узкой линии фронта. Часть жителей Украины мечтала вступить в ЕС ради "кружевных трусиков". Их запустили в Европу в качестве женщин с пониженной социальной ответственностью. Цели СВО: демилитаризация и денацификация выполняются!