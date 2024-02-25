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Почему Россия не торопится закончить СВО? Отвечает Михаил Хазин

Почему Россия не торопится закончить СВО? Отвечает Михаил Хазин

Совершенно естественно, что за ходом специальной военной операции ВС России на территории Украины внимательно следит подавляющее большинство жителей России.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Во времена Горбачева и Ельцина российская армия была развалена. На Украине укронацистов начинают воспитывать с детского сада. Затяжная война против Украины помогает формированию российской армии. Самые оголтелые укронацисты уничтожаются на относительно узкой линии фронта. Часть жителей Украины мечтала вступить в ЕС ради &quot;кружевных трусиков&quot;. Их запустили в Европу в качестве женщин с пониженной социальной ответственностью. Цели СВО: демилитаризация и денацификация выполняются!
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