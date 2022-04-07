Скотомогильник и его менеджеры

Дорогие друзья, мы попробовали отдохнуть, но у нас не получилось, простите. Думали взять паузу, чтобы отойти от информационного вала, но так случилось, что сегодня же появились новые видеодоказательства расправы над пленёнными российскими военными.
Дорогие друзья, мы попробовали отдохнуть, но у нас не получилось, простите. Думали взять паузу, чтобы отойти от информационного вала, но так случилось, что сегодня же появились новые видеодоказательства расправы над пленёнными российскими военными.
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