Сводки СВО, 9 июля, главное: США предупредили Украину — в ближайшие 72 часа в Киеве будет ад

1596-й день спецоперации. Во Львове вспыхнул бунт. Машину «людоловов» перевернули, исполнили на ней гопак Радомир Маркуш Фото: Александр Полегенько/ТАСС Россия по-прежнему уверенно владеет инициативой на фронте.
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