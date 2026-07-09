БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сводки СВО, 9 июля, главное: США предупредили Украину — в ближайшие 72 часа в Киеве будет ад

Сводки СВО, 9 июля, главное: США предупредили Украину — в ближайшие 72 часа в Киеве будет ад

1596-й день спецоперации. Во Львове вспыхнул бунт. Машину «людоловов» перевернули, исполнили на ней гопак Радомир Маркуш Фото: Александр Полегенько/ТАСС Россия по-прежнему уверенно владеет инициативой на фронте.

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