В Steam вышла новая игра в духе Portal, которая в первый же день получила рейтинг 96%В этом месяце мы сообщали о выходе бесплатного пролога The Muller-Powell Principle: Foreword, который получил очень положительные отзывы от геймеров.
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