Трамп заявил о восстановлении морской блокады Ирана

Морская блокада Ирана возобновляется, ограничений для других стран не будет, заявил Трамп. США также будут брать по 20% от всех грузов, проходящих по Ормузскому проливу, этот сбор пойдет на расходы по обеспечению безопасность судоходства в регионе, пояснил он.