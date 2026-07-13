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Трамп заявил о восстановлении морской блокады Ирана

Трамп заявил о восстановлении морской блокады Ирана

Морская блокада Ирана возобновляется, ограничений для других стран не будет, заявил Трамп. США также будут брать по 20% от всех грузов, проходящих по Ормузскому проливу, этот сбор пойдет на расходы по обеспечению безопасность судоходства в регионе, пояснил он.

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