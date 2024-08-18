Защита печени: 5 натуральных гепатопротекторов

Последние исследования корейской медицинской школы Университета Сонгюнгван обнаружили, что малоподвижный образ жизни может привести к жировому перерождению клеток печени, это касается даже тех, кто не имеет излишков веса.
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