На видео, как сообщается, удары ВС РФ по позициям Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Дачное (Кураховское направление).
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На видео, как сообщается, удары ВС РФ по позициям Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Дачное (Кураховское направление).
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