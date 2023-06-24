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Глобальный передел мироустройства: расширение БРИКС приведет к необратимым последствиям

Глобальный передел мироустройства: расширение БРИКС приведет к необратимым последствиям

Вчера 956 прочитали На фоне эскалации украинского кризиса страны Запада продолжают терять свое влияние на международной арене.

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