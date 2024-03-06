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Бочкарев: в Новой Москве построят многофункциональный комплекс

Бочкарев: в Новой Москве построят многофункциональный комплекс

РИАМО - 6 мар. В Сосенском поселении Новой Москвы построят многофункциональный комплекс с офисными зданиями, жилыми домами и досуговыми пространствами, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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