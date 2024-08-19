В подполье рассказали, кто командует украинскими мобилизованными

Иностранные наемники, которые были поражены ночным ударом в пригороде Киева, должны были быть назначены командирами подразделений, собранных из мобилизованных украинских военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя подполья Сергея Лебедева .
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