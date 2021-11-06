Политический ве...
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПОЛИТИКАМИРОВОЙ ОБЗОРЭКОНОМИКАНОВОСТИ УКРАИНЫПРОИСШЕСТВИЯСпецоперация
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политический вестник

4 312 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Николаев
    Ты посмотри, эти ПИНДО_СКОТЫ совсем охерели! Ну там же вроде рядом с их берегами ходят наши АПЛ. А может напомнить им..."В случае расшире...
  • Алексей Гердин
    Европа мелочи жизни, весь подводный флот вдоль берега мерики стоит, где до Вашингтона время подлета меньше 3-5 минут ...Вся Европа под пр...
  • Алексей Гердин
    Они позволят окраине, а мы потом позволим себе дойти до Вашингтона, как это было раз в прошлом веке, когда дошли до Б..."В случае расшире...

Эксперт Минздрава Гамбарян рассказала об опасных последствиях курения в раннем возрасте

Эксперт Минздрава Гамбарян рассказала об опасных последствиях курения в раннем возрасте

Курение в раннем возрасте может представлять опасность для растущего и развивающегося организма. Об этом рассказала глава Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх