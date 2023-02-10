В Прикамье начнут выпускать электровелосипеды для курьеров и возродят советские «Уралы»

Пермский завод "Форвард" планирует наладить производство электровелосипедов для курьеров, возобновить изготовление советских "Уралов" и расширить в 2024 году модельный ряд возрожденных велосипедов "Кама", сообщили РИА Новости на предприятии.
Пермский завод "Форвард" планирует наладить производство электровелосипедов для курьеров, возобновить изготовление советских "Уралов" и расширить в 2024 году модельный ряд возрожденных велосипедов "Кама", сообщили РИА Новости на предприятии.
Свежие комментарии