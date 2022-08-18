Замминистра здравоохранения Чеченской Республики поддержал осужденного Гальченко

Бывший главный фтизиатр Забайкалья, а ныне заместитель министра здравоохранения Чеченской республики Павел Фадеев поддержал главу Балейского района Сергея Гальченко, осужденного условно к 4 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий.
Бывший главный фтизиатр Забайкалья, а ныне заместитель министра здравоохранения Чеченской республики Павел Фадеев поддержал главу Балейского района Сергея Гальченко, осужденного условно к 4 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий.
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