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Замминистра здравоохранения Чеченской Республики поддержал осужденного Гальченко

Замминистра здравоохранения Чеченской Республики поддержал осужденного Гальченко

Бывший главный фтизиатр Забайкалья, а ныне заместитель министра здравоохранения Чеченской республики Павел Фадеев поддержал главу Балейского района Сергея Гальченко, осужденного условно к 4 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий.

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