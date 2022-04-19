Плановое отключение воды ожидается в Уссурийске 20 апреля

Плановое отключение воды ожидается в Уссурийске 20 апреля

Сегодня, 20 апреля, без холодного водоснабжения останутся жители Уссурийского городского округа. Отключение воды ожидается с 9.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх