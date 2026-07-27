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Газета.ру

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Развожаев: в Севастополе ограничили электроснабжение из-за перегруза сетей

Развожаев: в Севастополе ограничили электроснабжение из-за перегруза сетей

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем канале на платформе "Макс" о введении в городе временного ограничения электроснабжения для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона.

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