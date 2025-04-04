В России могут ввести биометрию для любителей быстрой езды на электросамокатах

Для повышения безопасности на дорогах российские власти изучают возможность внедрения биометрии для пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), превышающих определенную скорость.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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