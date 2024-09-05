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Парламентская газета

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Рогов заявил, что в пространство Белоруссии зашел беспилотник

По данным мониторинговых ресурсов в пространство Белоруссии зашел беспилотник. Об этом 5 сентября на своей странице в соцсетях написал глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

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