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Три брака, переезд в Италию и сын на маминой фамилии: как сложилась судьба Жанны Бадоевой

Три брака, переезд в Италию и сын на маминой фамилии: как сложилась судьба Жанны Бадоевой

Осенью 2024 года телеведущая Жанна Бадоева отметила десятилетие третьего брака. В соцсетях она пошутила, что эти годы пролетели как один день и она готова повторить этот опыт еще несколько раз.

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