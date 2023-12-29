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Вкусная закуска из огурцов – пошаговый рецепт с фото

Вкусная закуска из огурцов – пошаговый рецепт с фото

15минут подготовка: 5 минут приготовление: 10 минут количество порций: 2 сложность: Очень просто   Сегодня хотим предложить вам очень простой рецепт одной из закусок, которая будет готова за считанные минуты к неожиданному приходу гостей.

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