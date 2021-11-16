Страна и люди

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"Как мне теперь жить?" Маму и семерых детей выгнали на улицу

"Как мне теперь жить?" Маму и семерых детей выгнали на улицу

Фото: Paul Biryukov / Shutterstock.com Семерых детей вместе с матерью решением суда выгнали из единственного жилья.

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Комментарии
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Александр Григоров
Очередной говновброс с громким заголовком ...никто еще никого не выкинул а уже шуму  ...не оставят на улице  все образуется
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2
16 час.
Александр Григоров
Семенков Александр
Или Сечин с Костиным. А может и Вексельберг. Таких много Около 300 путинских олигархов. Каждый по 100 тыс. руб. (для них, это как в туалет сходить) и жилье многодетной маме подарили бы. Вот на деле и была бы реализация путинской национальнай идеи, - СЕМЬЯ!!!! А пока только один #издешь.
ну а ты хорек  почему не поможешь ?  только болтать что кто то должен
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16 час.
Альбина Колесникова
Поживём и увидим продолжение этой истории.
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14 час.

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