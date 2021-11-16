"Как мне теперь жить?" Маму и семерых детей выгнали на улицу

Александр Григоров

Семенков Александр

Или Сечин с Костиным. А может и Вексельберг. Таких много Около 300 путинских олигархов. Каждый по 100 тыс. руб. (для них, это как в туалет сходить) и жилье многодетной маме подарили бы. Вот на деле и была бы реализация путинской национальнай идеи, - СЕМЬЯ!!!! А пока только один #издешь.