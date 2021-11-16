Фото: Paul Biryukov / Shutterstock.com Семерых детей вместе с матерью решением суда выгнали из единственного жилья.
"Как мне теперь жить?" Маму и семерых детей выгнали на улицу
Комментарии
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Александр Григоров
Очередной говновброс с громким заголовком ...никто еще никого не выкинул а уже шуму ...не оставят на улице все образуется
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16 час.
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Александр Григоров
Семенков Александр
Или Сечин с Костиным. А может и Вексельберг. Таких много Около 300 путинских олигархов. Каждый по 100 тыс. руб. (для них, это как в туалет сходить) и жилье многодетной маме подарили бы. Вот на деле и была бы реализация путинской национальнай идеи, - СЕМЬЯ!!!! А пока только один #издешь.
ну а ты хорек почему не поможешь ? только болтать что кто то должен
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16 час.
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