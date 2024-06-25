Гладков: два человека пострадали при атаке 6 украинских БПЛА в городе Строитель

Telegram-канала Вячеслава Гладкова Два человека, женщина и мужчина, получили ранения в результате атаки шести дронов военнослужащих ВСУ и украинских националистов в городе Строитель в Белгородской области.
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