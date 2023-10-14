Глава крупнейшего банка США Даймон предупредил о самом опасном времени за десятилетия

Одновременно происходящие украинский конфликт и боевые действия между Израилем и движением ХАМАС могут стать причиной длительных и серьезных последствий для рынков продовольствия и энергетики, а также для осуществления мировой торговли и выстраивания международных отношений.
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