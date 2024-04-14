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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров остался без очков в матче с «Вашингтоном», отрыв в гонке бомбардиров от Маккиннона – 4 балла. У «Тампы» и «Колорадо» осталось по 2 игры

Форвард «Тампы» не отметился результативными действиями в игре с «Кэпиталс» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

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