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Царьград

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В Омске продают раритетную Волгу 1963 года: за отреставрированный ГАЗ-21 с 10 тысячами пробега просят 790 тысяч

В Омске продают раритетную Волгу 1963 года: за отреставрированный ГАЗ-21 с 10 тысячами пробега просят 790 тысяч

Стать владельцем легендарного автомобиля может любой желающий. НА продажу выставлен раритет в 98% оригинальном состоянии.

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