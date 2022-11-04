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Фернандо Алонсо: «Думаю, что во время работы в «Макларене» мы помогли «Хонде» сделать их двигатель мощнее и надежнее»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо заявил, что не жалеет о критике в адрес «Хонды», которую позволял себе во времена выступлений за «Макларен».

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