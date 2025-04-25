Говорят, завоз мигрантов – это в интересах страны. Но нас не спрашивают, хотя мы и есть страна

Вячеслав Денисов

Путинская дымократия: - "Государство - это мы"! так считает кучка зажравшихся живоглотов, которым покровительствует "демократически избранный президент"! То, что эти продажные твари ведут страну к развалу беспокоит только тех, кто не имеет в этой стране права голоса!