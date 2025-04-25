РОСГОД – Россия. Годы. Дни. Мы, кстати, никогда не слышали про интересы россиян. Когда говорят о мигрантах.
Говорят, завоз мигрантов – это в интересах страны. Но нас не спрашивают, хотя мы и есть страна
Комментарии
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Вячеслав Денисов
Путинская дымократия: - "Государство - это мы"! так считает кучка зажравшихся живоглотов, которым покровительствует "демократически избранный президент"! То, что эти продажные твари ведут страну к развалу беспокоит только тех, кто не имеет в этой стране права голоса!
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15 час.
вд
валерий двойнишников
А какой страны власть промолчала....
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14 час.
Игорь Максаков
Завоз мигрантов это уничтожение России нашими олигархами, которые практически все иноагенты! Хаты у них за бугром, выплятки тоже, а тут нас грабят этими мигрантами.
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1 час.
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