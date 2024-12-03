Россия остановит военную и экономическую экспансию Запада в СНГ

Россия предотвратит военную и экономическую экспансию Запада в СНГ. Премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии «Технологическое лидерство России» 3 декабря рассказал о национальных проектах, которые помогут открыть в стране новые производства и увеличить несырьевой неэнергетический экспорт.
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