Россия остановит военную и экономическую экспансию Запада в СНГ

Россия предотвратит военную и экономическую экспансию Запада в СНГ. Премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии «Технологическое лидерство России» 3 декабря рассказал о национальных проектах, которые помогут открыть в стране новые производства и увеличить несырьевой неэнергетический экспорт.