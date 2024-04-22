«Известия»: в Иране запустят проект по приему российских карт «Мир»

Иран подготавливается к запуску пилотного проекта по приему карт «Мир». Это станет большим шагом в укреплении экономических связей между российской и иранской сторонами, сообщил торговый атташе посольства республики в РФ Рахими Мохсен в беседе с газетой «Известия».
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