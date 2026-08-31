22 и 23 августа прошел первый Хобби Экспо в Культурном квартале Брусницын

Не смотря на плохую погоду мы вместе смогли программировать роботов, устраивая веселые поединки, создавать свои спортивные машинки, которые после принимали участие в соревнованиях, создавали свои шедевры на цифровых планшетах и печатали дракончиков на 3д принтерах.