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22 и 23 августа прошел первый Хобби Экспо в Культурном квартале Брусницын

22 и 23 августа прошел первый Хобби Экспо в Культурном квартале Брусницын

Не смотря на плохую погоду мы вместе смогли программировать роботов, устраивая веселые поединки, создавать свои спортивные машинки, которые после принимали участие в соревнованиях, создавали свои шедевры на цифровых планшетах и печатали дракончиков на 3д принтерах.

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