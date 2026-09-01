Путин назначил генерала Маслова заместителем председателя СК России

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым назначил генерал-лейтенанта юстиции Андрея Маслова заместителем председателя Следственного комитета России.
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