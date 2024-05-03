Туляков на Пасху ждет ветреная и пасмурная погода, а воздух прогреется до +17 градусов

О том, какая погода ожидает туляков на Пасху, рассказали эксперты портала Gismeteo. Согласно предоставленным данным, в Туле и области 5 мая будет облачно и пройдут небольшие дожди, а столбики термометров дойдут до отметки +17 градусов.
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