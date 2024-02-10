Случайные рекорды: нефтегаз США долларом «проголосовал» за Трампа

Нефтяная и газовая промышленность США пожертвовала 7,36 миллиона долларов на нужны избирательной кампании Дональда Трампа, явно отдавая ему предпочтение перед его соперником-республиканцем Никки Хейли и действующим президентом Джо Байденом.
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