«Нефтехимик» заключил однолетний контракт с олимпийским чемпионом Киселевичем

Соглашение с 34-летним защитником рассчитано на год. Прошлый сезон Киселевич провел в «Авангарде», где в 72 матчах регулярного сезона Фонбет чемпионата КХЛ и плей-офф набрал 8 (0+8) очков.
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