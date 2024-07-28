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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Нефтехимик» заключил однолетний контракт с олимпийским чемпионом Киселевичем

Соглашение с 34-летним защитником рассчитано на год. Прошлый сезон Киселевич провел в «Авангарде», где в 72 матчах регулярного сезона Фонбет чемпионата КХЛ и плей-офф набрал 8 (0+8) очков.

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