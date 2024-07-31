В Барнауле на благотворительной акции Марии Бутиной собрали помощь бойцам на СВО

Автомобиль с гуманитарной помощью доехал до Запорожской области В Барнауле 19 июля состоялся запуск благотворительной акции при содействии Фонда поддержки и развития гражданских инициатив "Смелое сердце".
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