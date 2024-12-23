Пост Благодарности ❤️ МКДОУ "Филоновский детский сад" выражает огромную благодарность ООО "Сотник" за подаренную электрическую плиту Гефест.
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Пост Благодарности ❤️ МКДОУ "Филоновский детский сад" выражает огромную благодарность ООО "Сотник" за подаренную электрическую плиту Гефест.