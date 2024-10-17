Экс-хоккеист Рыбин: перевод Овечкина направо – глупость

Бывший нападающий клубов Континентальной хоккейной лиги Максим Рыбин возмутился решением главного тренера "Вашингтон Кэпиталз" Спенсера Карбери перевести Александра Овечкина с левого фланга атаки на правый.
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