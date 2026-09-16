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FiNE NEWS

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Jeland представил дизайн компактного кроссовера C4

Российский бренд Jeland впервые раскрыл дизайн компактного кроссовера C4. Подробности о модели опубликованы в IXBT.

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