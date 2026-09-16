Jeland представил дизайн компактного кроссовера C4

Российский бренд Jeland впервые раскрыл дизайн компактного кроссовера C4. Подробности о модели опубликованы в IXBT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Горсть орехов в д...
- Правительство Рос...
- Вашингтон готовит...
Видел его презентацию, очень многообещающая модель может получиться