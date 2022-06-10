"Впервые за два года": Япония приняла долгожданное решение для всех россиян

"Впервые за два года": Япония приняла долгожданное решение для всех россиян

Япония приняла долгожданное решение для всех россиян. С пятницы, 10 июня, небольшие туристические группы из России могут въезжать в Страну восходящего солнца.

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