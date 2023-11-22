Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 646 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Кто на свете всех Милей?

Кто на свете всех Милей?

После заявления о приверженности США и Израилю (первым делом обеспечив как бы себе "тылы") свежий президент Аргентины решил разобраться с английскими оккупантами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ШКИПЕР
Бесноватый лесоруб из Аргентины получит ,насчёт островов , от Англии  от большой и толстый ,чтобы голова не качалась !
Ответить
15 час.
владимир лобурь
Эти острова принадлежат Аргентине. Агресор, Англия обязана вернуть их Аргентине.
Ответить
15 час.
Владислав Владислав
Очередного придурка выбрали.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх