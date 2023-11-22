После заявления о приверженности США и Израилю (первым делом обеспечив как бы себе "тылы") свежий президент Аргентины решил разобраться с английскими оккупантами.
Кто на свете всех Милей?
Комментарии
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ШКИПЕР
Бесноватый лесоруб из Аргентины получит ,насчёт островов , от Англии от большой и толстый ,чтобы голова не качалась !
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15 час.
владимир лобурь
Эти острова принадлежат Аргентине. Агресор, Англия обязана вернуть их Аргентине.
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15 час.
Владислав Владислав
Очередного придурка выбрали.
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15 час.
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