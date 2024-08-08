Евгений Поддубный, которого успели «похоронить» многие коллеги — жив (ранен под Суджей)

Алексей Тан

А ведь... кто то же сдаёт, РУССКИХ журналистов и военкоров,... кто то "сливает" информацию... о их местонахождении и времени... "первенцов"... целенаправленно убивают... как и весь 20-тый век происходило!!!... Даже, "поэт" Евтушенко"... (слинявший в США)... сравнил РОССИЮ с "конюшней".... -"Где, кто то не известный, носится по конюшне... и ВЫБИВАЕТ, самых ЭЛИТНЫХ жеребцов"..... Здравия Вам желаем.. Евгений!