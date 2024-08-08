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Евгений Поддубный, которого успели «похоронить» многие коллеги — жив (ранен под Суджей)

Евгений Поддубный, которого успели «похоронить» многие коллеги — жив (ранен под Суджей)

Вечером 7 августа во многих СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о гибели русского военкора Евгения Поддубного.

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Комментарии
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Алексей Тан
А ведь... кто то же сдаёт, РУССКИХ журналистов и военкоров,... кто то &quot;сливает&quot; информацию... о их местонахождении и времени... &quot;первенцов&quot;... целенаправленно убивают... как и весь 20-тый век происходило!!!... Даже, &quot;поэт&quot; Евтушенко&quot;... (слинявший в США)... сравнил РОССИЮ с &quot;конюшней&quot;.... -&quot;Где, кто то не известный, носится по конюшне... и ВЫБИВАЕТ, самых ЭЛИТНЫХ жеребцов&quot;..... Здравия Вам желаем.. Евгений!
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