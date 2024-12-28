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Танкер теневого флота России захвачен десантом НАТО. Названа истинная цель финнов: "Нефть не нужна, нужен один человек"

Танкер теневого флота России захвачен десантом НАТО. Названа истинная цель финнов: "Нефть не нужна, нужен один человек"

  Финский патрульный корабль взял на абордаж танкер Eagle S с российской нефтью и запер его в территориальных водах Финляндии.

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Комментарии
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Геннадий Б
Согласен с вами. Но как вы мыслите &quot;причесать&quot; европу и британию?
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2 час.
BN
Boris Nevzorov
Есть хороший опыт взаимодействия с сомалийскими пиратами, Швеция не член НАТО, можно на них потренироваться без всяких вопросов.. Но этих шавок надо учить. Россия и ее народ не поймет бездействия властей И ответ не обязательно симметричный, надо, чтобы они обосрались.
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1 час.
Андрей Павлов
Полагаю надо выразить серьезную озабоченность и нарисовать очередную красную линию. Это у нас хорошо получается. А вот насчет е...нуть тут похуже. Слишком у многих власть имущих и у хозяев страны, олигархов, личные интересы на Запад завязаны. А терять нажитое непосильным трудом из-за какого-то корабля...
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1 час.

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