Танкер теневого флота России захвачен десантом НАТО. Названа истинная цель финнов: "Нефть не нужна, нужен один человек"

Геннадий Б Согласен с вами. Но как вы мыслите "причесать" европу и британию?

BN Boris Nevzorov Есть хороший опыт взаимодействия с сомалийскими пиратами, Швеция не член НАТО, можно на них потренироваться без всяких вопросов.. Но этих шавок надо учить. Россия и ее народ не поймет бездействия властей И ответ не обязательно симметричный, надо, чтобы они обосрались.