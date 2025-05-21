Путин одержал победу в разговоре с Трампом: что будет с санкциями

МОСКВА, 21 мая, ФедералПресс. Состоялся телефонный разговор между президентами России и США, беседа продолжалась больше двух часов, и ей предшествовало сильнейшее давление, которое западные страны пытались оказать на Кремль.
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