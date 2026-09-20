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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кейонте Джордж о контракте на 157 млн долларов: «Я проведу в НБА еще целых шесть лет, это круто. Плюс куча денег, это тоже круто»

Защитник Кейонте Джордж поделился своими ощущениями после подписания продления контракта с «Ютой» на 157,5 миллиона долларов и 5 лет.

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