В Крыму бронирование жилья выросло на 15-20% по сравнению с прошлым годом

С началом летнего сезона туроператоры фиксируют увеличение интереса к отдыху в Крыму. По данным Российского союза туриндустрии, продажи туров на полуостров активнее, чем в прошлом году, а размещение в местных отелях остается наиболее доступным вариантом на Черноморском побережье.