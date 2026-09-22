Врач-косметолог Мадина Осман: нужно ли выбрасывать SPF-крем с первыми тучами

С приходом осени многие торопятся убрать SPF кремы подальше, полагая, что пасмурное небо и прохладный ветер надежно защищают кожу от солнца.
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