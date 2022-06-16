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Что значит быть хорошим отцом?

Что значит быть хорошим отцом?

О роли матери в жизни ребенка сказано много. Она и пример, и подруга, и поддержка и наставник. Но как обстоит дело с отцами? Какой он, хороший папа, в представлении ребенка?СоратникХороший папа для ребенка - это, прежде всего, друг.

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