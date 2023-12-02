Политнавигатор Многие, наверное, обратили внимание на довольно резкое изменение тональности российских топ-дипломатов – вместо привычного надувания щек и размазывания манной каши по тарелке, появилась несвойственная московским жесткость в формулировках и оценках.
Лавров включил «злого копа»: новый «Минск» отменяется?
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Анатолий Анатольев
Вот только бездомных и нищих увеличилось в 10 раз!!!!!
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17 мин.
Н
Нина
Будем последними дураками, если в очередной раз поверим. Нет там ни одного адекватного. Если б хотели мира, сейчас не долбали бы Донецк. Гнать как можно дальше с Божией помощью!
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8 мин.
Сергей Федотов
Средняя зарплата....ой нИмАгУ....😜 Сколько уже было на эту тему сказано. Мой начальник ест мясо, я ем капусту. А в среднем мы с ним едим голубцы.
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7 мин.
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