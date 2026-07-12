‼️🇺🇸🇮🇷«Иран совершил ошибку. Теперь они за это заплатят», - министр войны США Пит Хегсет ▪️Тем временем Иран атаковал очередное судно в Ормузском проливе.
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‼️🇺🇸🇮🇷«Иран совершил ошибку. Теперь они за это заплатят», - министр войны США Пит Хегсет ▪️Тем временем Иран атаковал очередное судно в Ормузском проливе.
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