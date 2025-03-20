Театр абсурда
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Театр абсурда

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Давали хлеб, фотографировали, а затем убивали семьями: О трагедии в Судже рассказал финский военкор

Давали хлеб, фотографировали, а затем убивали семьями: О трагедии в Судже рассказал финский военкор

Царьград Коллаж Царьграда Украинские военные, стремясь обеспечить материал для репортажей, на камеру раздавали жителям Суджи хлеб, после чего жестоко расправлялись с ними.

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