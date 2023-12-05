Самыми популярными именами в ноябре 2023 года в Архангельской области стали Артём и Мария

Всего в минувшем месяце региональные органы ЗАГС зарегистрировали рождение 581 ребенка: 308 мальчиков и 273 девочек, из них четыре двойниТак, в ноябре самыми популярными именами стали: у мальчиков — Артём, Тимофей, Михаил, Роман, Александр и Максим, у девочек — Мария, София, Милана, Алиса, Василиса и Виктория.